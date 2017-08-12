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Хет-трик Белотти помог «Торино» разгромить «Трапани» в Кубке Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего раунда Кубка Италии между «Торино» и «Трапани» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:1.

В составе победителей хет-трик сделал Андреа Белотти. Также отличились Алекс Беренгер, Джоэль Оби, Яго Фальке и Лоренцо Де Сильвестри. Единственный гол гостей в активе Паскуале Фацио.

Кубок Италии

Третий раунд

«Торино» - «Трапани» - 7:1

Голы: Белотти, 13, 27, 39, Беренгер, 35, Оби, 43, Фальке, 68, Де Сильвестри, 87 – Фацио, 18

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