Хет-трик Белотти помог «Торино» разгромить «Трапани» в Кубке Италии

Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон будет выступать на правах аренды за «Торино», сообщает официальный сайт «быков».

«Торино» арендовал у «Ювентуса» полузащитника Ринкона Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон будет выступать на правах аренды за «Торино», сообщает официальный сайт «быков».

Защитник «Торино» Кевин Бонифаци рассказал, где в дальнейшем продолжит карьеру

Кевин Бонифаци: Интерес «Зенита» приятен, но для меня честь надевать футболку «Торино»

Кевин Бонифаци: Интерес «Зенита» приятен, но для меня честь надевать футболку «Торино» Защитник «Торино» Кевин Бонифаци рассказал, где в дальнейшем продолжит карьеру

«Челси», упустив Лукаку, нацелился на форварда сборной Италии Главный тренер «Челси» Антонио Конте по-прежнему заинтересован в приглашении центрального нападающего.