Newbee пробилась в гранд-финал The International 2017
Китайский коллектив Newbee вышел в гранд-финал турнира The International 2017.
В финале верхней сетки команда переиграла LGD.Forever Young со счетом 2:1.
LGD.Forever Young сыграет в финале нижней сетки с победителем пары Team Liquid - LGD Gaming за право сразиться с Newbee в гранд-финале турнира.
Плей-офф The International 2017 проходит с 7 по 12 августа в Сиэтле на «Ки-арене». Призовой фонд чемпионата превысил 24 миллиона долларов.
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