Newbee пробилась в гранд-финал The International 2017

Александр «s1mple» Костылев: GuardiaN врал команде весь год Игрок Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев прокомментировал слова Ладислава «GuardiaN» Ковача о потере мотивации играть в Na`Vi.

Ладислав «GuardiaN» Ковач: Я потерял мотивацию играть в Natus Vincere около года назад Игрок FaZe Clan Ладислав «GuardiaN» Ковач поведал об уходе Даниила «Zeus» Тесленко из Natus Vincere, а также рассказал о потере мотивации играть в Na`Vi.