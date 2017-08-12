Букмекеры не видят явного фаворита в матче ЦСКА – «Спартак»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня ЦСКА примет «Спартак» в матче шестого
тура чемпионата России. Букмекеры оценили этот матч близкими коэффициентами.
Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на
победу ЦСКА – 2.26, на победу «Спартака» - 3.25. Наименее вероятным исходом букмекеры
считают ничью – коэффициент 3.50.
Матч начнется в 17:30 по Москве. Следить за его
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