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Александр Бубнов: Сложно прогнозировать результат дерби. Все очень запутано

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Спартак» в шестом туре чемпионата России.

«Все очень запутанно. Сразу скажу, что мне очень сложно что-либо прогнозировать. Ситуация практически зеркальная: «Спартак» сгорел в Санкт-Петербурге, ЦСКА дома проиграл «Рубину». В следующем туре обе команды выигрывают ротированным составом.

На мой взгляд, запас прочности армейцев понизился, если сравнивать с предыдущими годами. Они играют на пределе возможностей, и далеко не все получается. Есть проблемы с обороной и атакой. Возрастные футболисты, много травм... А ведь Гончаренко еще нужно учитывать близость матчей в Лиге чемпионов. У армейцев даже больше проблем, чем у «Спартака», хотя и у красно-белых трудностей хватает. Последний тур показал, что «Спартак» может заменить практически весь состав. У ЦСКА такой возможности нет.

Ключевым станет противостояние в центре поля. Вернблум – Дзагоев – Головин (может, появится Натхо) против Фернандо – Пашалича/Глушакова – Попова/Жано. По сыгранности – преимущество у армейцев. Это может стать определяющим фактором. Впрочем, я не думаю, что кто-то будет полностью владеть центром поля. Борьба будет продолжаться на протяжении большей части матча. Кто по ситуации завладеет центром поля, тот и будет владеть мячом, а значит – оказывать большее давление», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч начнется в 17:30 по Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь.


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