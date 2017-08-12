Дарья Клишина: Я смогла показать то, к чему готовилась долгие годы

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина поделилась впечатлениями после выступления на чемпионате мира в Лондоне (Великобритания). Напомним, что она заняла второе место.

- Я так рада сейчас своей первой медали! - Да, два сантиметра не хватило для золота, но ничего. Присоединяюсь с серебром к Сергею Шубенкову и Валерию Пронкину.

- Медаль могла случиться в прошлом году на Олимпиаде в Рио…

- Знаете, как говорится, «если бы да кабы»… Сегодня был тот момент, когда я смогла показать то, к чему готовилась долгие годы. Да, хотела показать это на Олимпиаде, но, к сожалению, ситуация не позволила. А здесь был момент, который нельзя было упустить, - цитирует Клишину «Р-Спорт».

Легкая атлетика

Чемпионат мира. Лондон

Длина. Женщины

1. Бриттни Риз (США) – 7,02

2. Дарья Клишина (Россия) – 7,00

3. Тианна Бартолетта (США) – 6,97

4. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,96