Дарья Клишина: Я смогла показать то, к чему готовилась долгие годы
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина
поделилась впечатлениями после выступления на чемпионате мира в Лондоне
(Великобритания). Напомним, что она заняла второе место.
- Я так рада сейчас своей первой медали! - Да, два сантиметра не хватило для золота, но ничего. Присоединяюсь с
серебром к Сергею Шубенкову и Валерию Пронкину.
- Медаль могла случиться в прошлом году на Олимпиаде в Рио…
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Знаете, как говорится, «если бы да кабы»… Сегодня был тот момент, когда я
смогла показать то, к чему готовилась долгие годы. Да, хотела показать это на
Олимпиаде, но, к сожалению, ситуация не позволила. А здесь был момент, который
нельзя было упустить, - цитирует Клишину «Р-Спорт».
Чемпионат
мира. Лондон
Длина.
Женщины
1.
Бриттни Риз (США) – 7,02
2.
Дарья Клишина (Россия) – 7,00
3.
Тианна Бартолетта (США) – 6,97
4.
Ивана Шпанович (Сербия) – 6,96