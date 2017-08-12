Валерий Пронкин: Победа была близка

Российский метатель молота Валерий Пронкин поделился впечатлениями после выступления на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания). Напомним, что он занял второе место

«Победа была близка. Но серебро… Я так считаю - мал золотник, да дорог. Разница между серебром и бронзой, конечно, есть. Бронза хороша только одним - чуть похожа на золото.

Нехватка опыта от того, что это мой первый международный взрослый старт, только в квалификации проявилась. По поводу волнения мне тренер сказал: «у тебя два варианта - или стадион даст тебе энергии, или «забьет» тебя». Я старался кайфовать - и получился первый вариант», - цитирует Пронкина «Р-Спорт».

Легкая атлетика

Чемпионат мира. Лондон

Молот. Мужчины

1. Павел Файдек (Польша) – 79,81

2. Валерий Пронкин (Россия) – 78,16

3. Войцех Новицки (Польша) – 78,03

5. Алексей Сокирский (Россия) – 77,50