Валерий Пронкин: Победа была близка
Российский
метатель молота Валерий Пронкин поделился впечатлениями после выступления на
чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания). Напомним, что он
занял второе место
«Победа была
близка. Но серебро… Я так считаю - мал золотник, да дорог. Разница между серебром и бронзой, конечно, есть. Бронза
хороша только одним - чуть похожа на золото.
Нехватка опыта
от того, что это мой первый международный взрослый старт, только в квалификации
проявилась. По поводу волнения мне тренер
сказал: «у тебя два варианта - или стадион даст тебе энергии, или «забьет» тебя».
Я старался кайфовать - и получился первый вариант», - цитирует Пронкина «Р-Спорт».
Легкая
атлетика
Чемпионат
мира. Лондон
Молот. Мужчины
1. Павел
Файдек (Польша) – 79,81
2.
Валерий Пронкин (Россия) – 78,16
3.
Войцех Новицки (Польша) – 78,03
5.
Алексей Сокирский (Россия) – 77,50