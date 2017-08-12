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Арсен Венгер: Стартовый матч премьер-лиги получился высшего качества

Источник:  ФК «Арсенал» (Лондон)Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча против «Лестера» в первом туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:3.

«Были моменты, когда не было похоже, что мы выиграем. В целом мы боролись до конца и показали фантастический командный дух. Можно сказать, что «Лестер» наказал нас за каждую ошибку. Они были очень эффективны в атаке. Вы могли видеть качество нашей игры, команда сыгранная. Мы нанесли 27 ударов в створ при 70% владения мячом. У «Лестера» были три удара в створ и все завершились голами.  Это показывает, насколько они были эффективны.

С нейтральной точки зрения стартовый матч премьер-лиги получился высшего качества. Мы хотим, чтобы премьер-лига была лучшей лигой мира, и для этого в ней должны быть такие матчи, чтобы вызвать интерес у зрителей. Да, люди будут говорить, что мы пропустили трижды. Но мы также забили четыре мяча и показали качественный футбол», - цитирует Венгера официальный сайт «Арсенала».

В составе победителей отличились Александр Ляказетт, Дэнни Уэлбек, Аарон Рэмзи и Оливье Жиру, в активе которого решающий гол. У «Лестера» дубль сделал Джейми Варди, еще один гол в активе Синдзи Окадзаки.

Отметим, что Ляказетт забил первый мяч за новую команду. Варди после стартового матча с двумя мячами лидирует в списке бомбардиров чемпионата Англии.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет со «Сток Сити», а «Лестер» примет «Брайтон». 

Матч

Арсенал - Лестер Сити - 4:3 (2:2)

Голы

Ляказетт 2 (1:0). Окадзаки 5 (1:1). Варди 29 (1:2). Уэлбек 45 (2:2). Варди 55 (2:3). Рэмзи 83 (3:3). Жиру 85 (4:3).

Состав

Арсенал: Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Холдинг (Жиру, 68), Озил, Джака, Окслейд-Чемберлен, Эль-Ненни (Рэмзи, 67), Ляказетт, Уэлбек (Уолкотт, 75)

Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Джеймс (Ихеаначо, 82), Магуайр, Марез, Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 88), Окадзаки (Амарти, 72), Варди

Предупреждения:

нет - Морган, 90

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

11 августа 21:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция

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