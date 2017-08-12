Арсен Венгер: Стартовый матч премьер-лиги получился высшего качества
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен
Венгер поделился впечатлениями после матча против «Лестера» в первом туре
чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:3.
«Были моменты, когда не было похоже, что мы
выиграем. В целом мы боролись до конца и показали фантастический командный дух.
Можно сказать, что «Лестер» наказал нас за каждую ошибку. Они были очень
эффективны в атаке. Вы могли видеть качество нашей игры, команда сыгранная. Мы
нанесли 27 ударов в створ при 70% владения мячом. У «Лестера» были три удара в
створ и все завершились голами. Это
показывает, насколько они были эффективны.
С нейтральной точки зрения стартовый матч
премьер-лиги получился высшего качества. Мы хотим, чтобы премьер-лига была лучшей
лигой мира, и для этого в ней должны быть такие матчи, чтобы вызвать интерес у
зрителей. Да, люди будут говорить, что мы пропустили трижды. Но мы также забили
четыре мяча и показали качественный футбол», - цитирует Венгера официальный
сайт «Арсенала».
В составе победителей отличились Александр Ляказетт, Дэнни Уэлбек,
Аарон Рэмзи и Оливье Жиру, в активе которого решающий гол. У «Лестера» дубль
сделал Джейми Варди, еще один гол в активе Синдзи Окадзаки.
Отметим, что
Ляказетт забил первый мяч за новую команду. Варди после стартового матча с
двумя мячами лидирует в списке бомбардиров чемпионата Англии.
В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет со «Сток Сити», а «Лестер» примет «Брайтон».
Матч
Арсенал - Лестер Сити - 4:3 (2:2)
Голы
Ляказетт 2 (1:0). Окадзаки 5 (1:1). Варди 29 (1:2). Уэлбек 45 (2:2). Варди 55 (2:3). Рэмзи 83 (3:3). Жиру 85 (4:3).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Холдинг (Жиру, 68), Озил, Джака, Окслейд-Чемберлен, Эль-Ненни (Рэмзи, 67), Ляказетт, Уэлбек (Уолкотт, 75)
Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Джеймс (Ихеаначо, 82), Магуайр, Марез, Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 88), Окадзаки (Амарти, 72), Варди
Предупреждения:
нет - Морган, 90
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
11 августа 21:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция