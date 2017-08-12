Арсен Венгер: Стартовый матч премьер-лиги получился высшего качества

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча против «Лестера» в первом туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:3.

«Были моменты, когда не было похоже, что мы выиграем. В целом мы боролись до конца и показали фантастический командный дух. Можно сказать, что «Лестер» наказал нас за каждую ошибку. Они были очень эффективны в атаке. Вы могли видеть качество нашей игры, команда сыгранная. Мы нанесли 27 ударов в створ при 70% владения мячом. У «Лестера» были три удара в створ и все завершились голами. Это показывает, насколько они были эффективны.

С нейтральной точки зрения стартовый матч премьер-лиги получился высшего качества. Мы хотим, чтобы премьер-лига была лучшей лигой мира, и для этого в ней должны быть такие матчи, чтобы вызвать интерес у зрителей. Да, люди будут говорить, что мы пропустили трижды. Но мы также забили четыре мяча и показали качественный футбол», - цитирует Венгера официальный сайт «Арсенала».

В составе победителей отличились Александр Ляказетт, Дэнни Уэлбек, Аарон Рэмзи и Оливье Жиру, в активе которого решающий гол. У «Лестера» дубль сделал Джейми Варди, еще один гол в активе Синдзи Окадзаки.

Отметим, что Ляказетт забил первый мяч за новую команду. Варди после стартового матча с двумя мячами лидирует в списке бомбардиров чемпионата Англии.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет со «Сток Сити», а «Лестер» примет «Брайтон».