Крейг Шекспир: Ребята в раздевалке были огорчены, но нужно искать позитив
Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир поделился
впечатлениями после матча против «Арсенала» в первом туре чемпионата Англии.
Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.
«Когда ты проигрываешь, быть разочарованным
естественно, но нужно вынести из этого какой-то позитив. Я всегда ищу
позитивные моменты. Сейчас, конечно, ребята в раздевалке огорчены, пока я сижу
на пресс-конференции. То, что мы забили здесь трижды, должно немного порадовать
нас, но сейчас меня это не очень радует.
Мы пытались поймать «Арсенал» на контратаках и,
думаю, у нас это хорошо получилось. Что касается старания игроков, до 83 минуты
мы видели его. Тяжело принять то, как мы пропустили два мяча в конце матча со
стандартных положений.
Мы сыграли дисциплинировано, хорошо
контратаковали. Для первого матча хорошо показали себя отдельные игроки. Но
важнее всего, что мы продемонстрировал гибкость, как команда, и создавали
моменты, когда могли», - цитирует Шекспира официальный сайт клуба.
В составе победителей отличились Александр Ляказетт, Дэнни Уэлбек,
Аарон Рэмзи и Оливье Жиру, в активе которого решающий гол. У «Лестера» дубль
сделал Джейми Варди, еще один гол в активе Синдзи Окадзаки.
Отметим, что
Ляказетт забил первый мяч за новую команду. Варди после стартового матча с
двумя мячами лидирует в списке бомбардиров чемпионата Англии.
В следующем
туре «Арсенал» на выезде сыграет со «Сток Сити», а «Лестер» примет
«Брайтон».
Матч
Арсенал - Лестер Сити - 4:3 (2:2)
Голы
Ляказетт 2 (1:0). Окадзаки 5 (1:1). Варди 29 (1:2). Уэлбек 45 (2:2). Варди 55 (2:3). Рэмзи 83 (3:3). Жиру 85 (4:3).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Холдинг (Жиру, 68), Озил, Джака, Окслейд-Чемберлен, Эль-Ненни (Рэмзи, 67), Ляказетт, Уэлбек (Уолкотт, 75)
Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Джеймс (Ихеаначо, 82), Магуайр, Марез, Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 88), Окадзаки (Амарти, 72), Варди
Предупреждения:
нет - Морган, 90
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
11 августа 21:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция