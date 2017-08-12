Крейг Шекспир: Ребята в раздевалке были огорчены, но нужно искать позитив

Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» в первом туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.

«Когда ты проигрываешь, быть разочарованным естественно, но нужно вынести из этого какой-то позитив. Я всегда ищу позитивные моменты. Сейчас, конечно, ребята в раздевалке огорчены, пока я сижу на пресс-конференции. То, что мы забили здесь трижды, должно немного порадовать нас, но сейчас меня это не очень радует.

Мы пытались поймать «Арсенал» на контратаках и, думаю, у нас это хорошо получилось. Что касается старания игроков, до 83 минуты мы видели его. Тяжело принять то, как мы пропустили два мяча в конце матча со стандартных положений.

Мы сыграли дисциплинировано, хорошо контратаковали. Для первого матча хорошо показали себя отдельные игроки. Но важнее всего, что мы продемонстрировал гибкость, как команда, и создавали моменты, когда могли», - цитирует Шекспира официальный сайт клуба.

В составе победителей отличились Александр Ляказетт, Дэнни Уэлбек, Аарон Рэмзи и Оливье Жиру, в активе которого решающий гол. У «Лестера» дубль сделал Джейми Варди, еще один гол в активе Синдзи Окадзаки.

Отметим, что Ляказетт забил первый мяч за новую команду. Варди после стартового матча с двумя мячами лидирует в списке бомбардиров чемпионата Англии.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет со «Сток Сити», а «Лестер» примет «Брайтон».



