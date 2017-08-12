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Крейг Шекспир: Ребята в раздевалке были огорчены, но нужно искать позитив

Источник:  ФК «Лестер»Комментарии

Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» в первом туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.

«Когда ты проигрываешь, быть разочарованным естественно, но нужно вынести из этого какой-то позитив. Я всегда ищу позитивные моменты. Сейчас, конечно, ребята в раздевалке огорчены, пока я сижу на пресс-конференции. То, что мы забили здесь трижды, должно немного порадовать нас, но сейчас меня это не очень радует.

Мы пытались поймать «Арсенал» на контратаках и, думаю, у нас это хорошо получилось. Что касается старания игроков, до 83 минуты мы видели его. Тяжело принять то, как мы пропустили два мяча в конце матча со стандартных положений.

Мы сыграли дисциплинировано, хорошо контратаковали. Для первого матча хорошо показали себя отдельные игроки. Но важнее всего, что мы продемонстрировал гибкость, как команда, и создавали моменты, когда могли», - цитирует Шекспира официальный сайт клуба.

В составе победителей отличились Александр Ляказетт, Дэнни Уэлбек, Аарон Рэмзи и Оливье Жиру, в активе которого решающий гол. У «Лестера» дубль сделал Джейми Варди, еще один гол в активе Синдзи Окадзаки.

Отметим, что Ляказетт забил первый мяч за новую команду. Варди после стартового матча с двумя мячами лидирует в списке бомбардиров чемпионата Англии.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет со «Сток Сити», а «Лестер» примет «Брайтон». 

Матч

Арсенал - Лестер Сити - 4:3 (2:2)

Голы

Ляказетт 2 (1:0). Окадзаки 5 (1:1). Варди 29 (1:2). Уэлбек 45 (2:2). Варди 55 (2:3). Рэмзи 83 (3:3). Жиру 85 (4:3).

Состав

Арсенал: Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Холдинг (Жиру, 68), Озил, Джака, Окслейд-Чемберлен, Эль-Ненни (Рэмзи, 67), Ляказетт, Уэлбек (Уолкотт, 75)

Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Джеймс (Ихеаначо, 82), Магуайр, Марез, Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 88), Окадзаки (Амарти, 72), Варди

Предупреждения:

нет - Морган, 90

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

11 августа 21:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция


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