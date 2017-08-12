Team Liquid выбила LGD Gaming с The International 2017

Team Liquid вышла в финал нижней сетки The International 2017.



В пятом раунде нижней сетки «жидкие» обыграли LGD Gaming со счетом 2:0. В финале нижней сетки Team Liquid сыграет с LGD.Forever Young за право сразиться с Newbee в гранд-финале турнира.



LGD Gaming заняла четвертое место и заработала 1 706 000 долларов.



Плей-офф The International 2017 проходит с 7 по 12 августа в Сиэтле на «Ки-арене». Призовой фонд чемпионата превысил 24 миллиона долларов.