Team Liquid выбила LGD Gaming с The International 2017
Team Liquid вышла в финал нижней сетки The International 2017.
В пятом раунде нижней сетки «жидкие» обыграли LGD Gaming со счетом 2:0. В финале нижней сетки Team Liquid сыграет с LGD.Forever Young за право сразиться с Newbee в гранд-финале турнира.
LGD Gaming заняла четвертое место и заработала 1 706 000 долларов.
Плей-офф The International 2017 проходит с 7 по 12 августа в Сиэтле на «Ки-арене». Призовой фонд чемпионата превысил 24 миллиона долларов.
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