«Барселона» готова включить своего игрока в сделку по Коутиньо
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Барселона» и «Ливерпуль» продолжают вести переговоры по трансферу Филиппе Коутиньо.
Как сообщает Don Balon, каталонский клуб предлагает «красным» солидную сумму за переход бразильца, а также полузащитника сборной Хорватии Ивана Ракитича.
Ранее сообщалось, что англичане хотят заполучить Андре Гомеша, однако, наставник сине-гранатовых Эрнесто Вальверде исключил уход португальца.
Накануне «Ливерпуль» выступил с официальным заявлением, отметив, что ни при каких условиях не продаст Коутиньо.
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