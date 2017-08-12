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«Барселона» готова включить своего игрока в сделку по Коутиньо

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Барселона» и «Ливерпуль» продолжают вести переговоры по трансферу Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Don Balon, каталонский клуб предлагает «красным» солидную сумму за переход бразильца, а также полузащитника сборной Хорватии Ивана Ракитича.

Ранее сообщалось, что англичане хотят заполучить Андре Гомеша, однако, наставник сине-гранатовых Эрнесто Вальверде исключил уход португальца.

Накануне «Ливерпуль» выступил с официальным заявлением, отметив, что ни при каких условиях не продаст Коутиньо.

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