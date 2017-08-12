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Луан продолжит карьеру в чемпионате Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бразильский форвард «Гремио» Луан Виейра близок к переезду в серию А.

Как сообщает SampNews24, следующим клубом игрока станет «Сампдория». Отмечается, что стороны уладили все детали сделки.

Согласно источнику, нападающий останется в Бразилии до декабря 2017 года, а в январе перейдет в генуэзский клуб за 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Луан близок к переходу в московский «Спартак».

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