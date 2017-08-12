«Валенсия» подтвердила факт переговоров о трансфере Гарая в «Спартак»

Генеральный директор «Валенсии» Матео Алемани рассказал о возможном трансфере Эсекьеля Гарая в московский «Спартак».

«Мы ведем переговоры, но никакого соглашения нет. Пока это только разговоры. Мы будем рады, если Эсекьель не покинет нашу команду», – приводит слова Алемани Marca.

Напомним, ранее стало известно, что аргентинец сообщил «Валенсии» о своем желании покинуть клуб. Сообщалось также об интересе к нему со стороны его бывшего клуба «Зенита».

В прошедшем сезоне 30-летний защитник провел 33 матча за «Валенсию» и забил три мяча.