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Александр Бубнов: У ЦСКА есть небольшое, но весомое преимущество над «Спартаком»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов дал прогноз на столичное дерби. Напомним, сегодня красно-белые сыграют в гостях против ЦСКА.

«На мой взгляд, запас прочности армейцев понизился, если сравнивать с предыдущими годами. Они играют на пределе возможностей, и далеко не все получается. Есть проблемы с обороной и атакой. Возрастные футболисты, много травм… А ведь Гончаренко еще нужно учитывать близость матчей в Лиге чемпионов. У армейцев даже больше проблем, чем у «Спартака», хотя и у красно-белых трудностей хватает. Последний тур показал, что «Спартак» может заменить практически весь состав. У ЦСКА такой возможности нет. 

Если ЦСКА закроется, а это вероятно, так как эта модель игры у них лучше получается, то «Спартак» попробует сыграть как весной – агрессивно. Однако это не обязательно говорит о том, что ЦСКА проиграет «Спартаку» по моментам, ведь у армейцев отлично налажен выход в контратаку. 

Если бы мне запретили ставить на ничью, поставил бы на ЦСКА. У них есть небольшое, но весомое преимущество – стандарты. Армейцы много забивают со стандартов: этот компонент в их исполнении опаснее, чем у «Спартака». Три центральных защитника и Вернблум – это оружие ЦСКА», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, игра 6-го тура РФПЛ стартует в 17.30 мск, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Спартак»?

Матч

ЦСКА - Спартак

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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