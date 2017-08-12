Новый сезон регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стартует 5 октября

Официальный сайт регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ опубликовал календарь матчей на сезон-2017/18.

Отмечается, что первая встреча состоится 5 октября. В этот день казанский УНИКС примет на своем паркете «Зенит», а подмосковные «Химки» дома встретятся с белорусским «Цмоки-Минском».

Действующий чемпион турнира московский ЦСКА сыграет 6 октября на выезде против красноярского «Енисея».

Также сообщается, что последним днем регулярного чемпионата будет 12 мая 2018 года, когда пройдут сразу три матча: «Астана» – «Автодор» (Саратов), «Зенит» – «Цмоки-Минск», «Енисей» – «Химки». ЦСКА завершит регулярный чемпионат выездной встречей против пермской «Пармы» 8 мая.