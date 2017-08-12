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Юрий Борзаковский: Результат Клишиной на чемпионате мира – это просто гроссмейстерская отметка

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский прокомментировал выступление Дарьи Клишиной на чемпионате мира в Лондоне.

Напомним, российская прыгунья в длину завоевала серебряную медаль, уступив два сантиметра американке Бриттни Риз.

«Дарья Клишина – большой молодец! Я поздравляю Дашу и ее тренера с этой медалью. В финале Клишина выдала потрясающую серию прыжков, каждый раз прыгая все дальше. Семь метров – это просто гроссмейстерская отметка. Она более чем достойна этого серебра. Это хороший задел на будущие официальные старты Даши.

Серебряная медаль чемпионата мира – это первое такое достижение для Клишиной. Она в нужное время и в нужном месте «выстрелила», – цитирует специалиста агенство «Р-Спорт».

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