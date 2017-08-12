Илья Геркус: «Локомотив» рассматривал возможность приобретения Дзюбы

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

- Рассматривали ли Дзюбу? Да, но не сложилось. Будет другой игрок, хотя никогда не говори никогда, время еще есть. Просто должны совпасть желания трех сторон - обоих клубов и игрока. Надеемся до конца трансферного окна приобрести нападающего. Сейчас более вероятен легионер, но все может быть. В принципе бывает, что срываются уже подписанные трансферы, и мы сами были тому свидетелями, когда договор между клубами был готов, а игрок отказывался ставить свою подпись. Такое было даже с нами этой зимой, - приводит слова Геркуса ТАСС.

Напомним, в сезоне-2017/18 нападающий провел на поле 308 минут в семи матчах, голами форвард и передачами не отметился. Контракт 28-летнего россиянина с «Зенитом» истекает 30 июня 2020 года. По данным Trasnfermarkt.de, стоимость Дзюбы составляет 9 миллионов евро.

Всего за сине-бело-голубых он провел 85 матчей, забил 37 голов и отдал 20 результативных пасов.