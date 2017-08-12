Константин Генич: ЦСКА будет «бить копытом», чтобы реабилитироваться за первое в истории домашнее поражение

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на центральный матч 6-го тура РФПЛ.

Напомним, сегодня московский ЦСКА примет на домашней арене «Спартак». Встреча стартует в 17.30 мск.

«Здесь много привходящих. У ЦСКА пока непонятно, сыграет ли Акинфеев. Одно дело с ним в воротах, совсем другое – с Помазуном. У «Спартака» тоже выбор – либо Селихов, не пропустивший от «Арсенала», либо Ребров, хорошо отыгравший весь прошлый сезон. Публичные пикировки в «Спартаке» влияют на команду не лучшим образом. Возможно, скажется на состоянии игроков и травма Тимофеева, выбывшего надолго вслед за Зобниным.

ЦСКА, уж извините, будет «бить копытом», чтобы реабилитироваться за первое в истории домашнее поражение, которое пришлось именно на матч со «Спартаком». Команда уже дважды в сезоне проиграла на своем поле – «Локо» и «Рубину», куда уж больше! Есть проблемы с атакой, но Гончаренко дал отдохнуть Дзагоеву, а Головин и Витиньо сыграли с «Тосно» не все 90 минут.

Фаворитом я считаю ЦСКА, который выглядит покрепче. Можно было бы спрогнозировать победу хозяев, но это дерби. Когда «Спартак» смотрится неважно, он может выдать игру и показать то, что помогло команде стать чемпионом. Думаю, будет ничья – 2:2. Ярко, красиво, при аншлаге», – приводит слова Генича официальный сайт телеканала «Матч ТВ».