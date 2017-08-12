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Акинфеев провел тренировку перед матчем со «Спартаком» (фото)

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, голкипер Игорь Акинфеев принял участие во вчерашней тренировке.

Напомним, вратарь столичного клуба получил травму колена во время ответной встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0).

Отметим, что сегодня подопечные Виктора Гончаренко проведут матч против «Спартака» в рамках 6-го тура РФПЛ.

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Спартак»?

Матч

ЦСКА - Спартак

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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