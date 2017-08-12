Акинфеев провел тренировку перед матчем со «Спартаком» (фото)
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, голкипер Игорь Акинфеев принял участие во вчерашней тренировке.
📸 Фотогалерея с вчерашней предматчевой тренировки. Смотрите, кто принял в ней участие 😉 https://t.co/DqT7F481RG pic.twitter.com/3qUWLOLYlu— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 августа 2017 г.
Напомним, вратарь столичного клуба получил травму колена во время ответной встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0).
Отметим, что сегодня подопечные Виктора Гончаренко проведут матч против «Спартака» в рамках 6-го тура РФПЛ.
Матч
Место и дата
12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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