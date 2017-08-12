Олег Борисов: У нас есть незаконченное дело с Мурадом Каламовым

Топовый боец легчайшего веса Олег Борисов дал небольшое интервью в преддверии боя против Мурада Каламова на турнире ACB 71.

- У меня были некоторые проблемы со здоровьем. Поэтому пришлось потратить немного времени на то, чтобы залечить старые травмы. Сейчас чувствую себя хорошо. Уже начал подготовку к бою на АСВ 71 против Мурада Каламова. Да, бой должен был состояться на АСВ 61, но он травмировался, и руководство нашло замену. Поединок, скорее всего, будет носить статус претендентского. Ведь мы оба возглавляем верхушку рейтинга.



- Подготовку буду проходить в Москве. Тренируюсь сейчас один. Ребята с Москвы мне помогают. У меня здесь остались связи, есть с кем тренироваться и проводить сборы.



- По всей видимости руководство решило, что раз я уступил Магомедову, то не стоит мне сразу давать бой за титул, пускай и с другим спортсменам. Что ж, я эту позицию полностью принимаю. У нас есть незаконченное дело с Мурадом Каламовым. И 30 сентября я собираюсь одержать победу и снять все вопросы о том, достоин ли я бороться за пояс.