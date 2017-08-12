Сегодня Хави Гарсия прилетит в Севилью для завершения перехода в «Бетис»

Как сообщает AS, 12 августа полузащитник «Зенита» Хави Гарсия прилетит в Севилью для завершения перехода в «Бетис».

По информации источника, испанец подпишет четырехлетний контракт, если при медицинском обследовании не возникнет проблем.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что сумма 30-летнего игрока составит 1,5 миллиона евро. В сезоне-2017/18 Гарсия принял участие в трех матчах.

В прошлом сезоне Хави провел 31 матч за «Зенит» во всех турнирах и забил один мяч. Гарсия перешел в «Зенит» из «Манчестер Сити» летом 2014 года. В составе петербургского клуба он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах испанец провел 108 матчей и забил 7 голов.