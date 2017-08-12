«МЮ» обозначил свою позицию по трансферу Бэйла

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с мадридским «Реалом» по трансферу Гарета Бэйла. Об этом сообщает Dario Gol.

Согласно источнику, английский клуб готов выложить за игрока сборной Уэльса 86 млн фунтов. Больше представитель АПЛ платить не намерен.

Ранее рулевой «Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что заинтересован в услугах хавбека, однако, клубу вряд ли удастся его заполучить, так как «сливочные» не собираются расставаться с одним из своих лидеров. К тому же, сам Бэйл не горит желанием покидать чемпионат Испании.

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