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«Барселона» попытается заполучить Ди Марию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Барселоны» продолжает вести поиски нового нападающего.

После ухода Неймара в «ПСЖ» клуб начал переговоры с «Ливерпулем» о трансфере Филиппе Коутиньо, однако «красные» не собираются отпускать своего игрока. 

Согласно СМИ, сине-гранатовые претендуют на Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии». Переговоры на данный момент зашли в тупик.

Как сообщает Marca, в случае, если «Барселона» не сможет пригласить вышеперечисленных игроков, испанцы постараются приобрести хавбека «ПСЖ» Анхеля Ди Марию, который ранее выступал за мадридский «Реал».

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