«Барселона» попытается заполучить Ди Марию

Руководство «Барселоны» продолжает вести поиски нового нападающего.

После ухода Неймара в «ПСЖ» клуб начал переговоры с «Ливерпулем» о трансфере Филиппе Коутиньо, однако «красные» не собираются отпускать своего игрока.

Согласно СМИ, сине-гранатовые претендуют на Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии». Переговоры на данный момент зашли в тупик.

Как сообщает Marca, в случае, если «Барселона» не сможет пригласить вышеперечисленных игроков, испанцы постараются приобрести хавбека «ПСЖ» Анхеля Ди Марию, который ранее выступал за мадридский «Реал».