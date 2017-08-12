«Барселона» попытается заполучить Ди Марию
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Руководство «Барселоны» продолжает вести поиски нового нападающего.
После ухода Неймара в «ПСЖ» клуб начал переговоры с «Ливерпулем» о трансфере Филиппе Коутиньо, однако «красные» не собираются отпускать своего игрока.
Согласно СМИ, сине-гранатовые претендуют на Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии». Переговоры на данный момент зашли в тупик.
Как сообщает Marca, в случае, если «Барселона» не сможет пригласить вышеперечисленных игроков, испанцы постараются приобрести хавбека «ПСЖ» Анхеля Ди Марию, который ранее выступал за мадридский «Реал».
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