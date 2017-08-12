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Роман Любимов: Очень хочу вернуться в НХЛ

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий ЦСКА Роман Любимов рассказал о своем желании вернуться в НХЛ.

«Права на меня в России принадлежат ЦСКА, и желания менять команду у меня не было. Я долго взвешивал все за и против относительно возвращения обратно, никогда о своих решениях не жалею. Очень хочу вернуться в НХЛ, мне там очень понравилось. Я отработаю контракт с ЦСКА, и дай бог, чтобы были возможности, был интерес ко мне из-за океана — я бы поехал туда еще раз.

После двух проведенных игр в тройке с Шумаковым и Шалуновым чувствуем себя неплохо. Общались между собой, обсуждали кому как удобно действовать. У ЦСКА сейчас много хороших игроков, но конкуренция это всегда хорошо. Она позволяет тебе расти и получать удовольствие, конкуренция в клубе должна пойти нам на пользу», — цитирует Любимова ТАСС.

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