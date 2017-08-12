Понтус Вернблум: Матч ЦСКА – «Спартак» является главным в российском футболе
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум выразил мнение, что противостояние с московским «Спартаком» является самым знаковым событием российского футбола.
«Матч года, ни больше ни меньше. Главное противостояние в российском футболе. Игра, где каждый из соперников готов на все, чтобы победить», — приводит слова Вернблума официальный сайт армейцев.
Матч
Место и дата
12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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