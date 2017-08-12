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Понтус Вернблум: Матч ЦСКА – «Спартак» является главным в российском футболе

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум выразил мнение, что противостояние с московским «Спартаком» является самым знаковым событием российского футбола.

«Матч года, ни больше ни меньше. Главное противостояние в российском футболе. Игра, где каждый из соперников готов на все, чтобы победить», — приводит слова Вернблума официальный сайт армейцев.

Матч

ЦСКА - Спартак

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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