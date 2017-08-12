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Генеральный менеджер «Югры»: Верим, что Морин будет забивать голы, а Штайнох будет надежным

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей прокомментировал переход в команду защитника Мартина Штайноха и форварда Джереми Морина.

«Некоторое время мы искали хоккеистов, которые закрыли бы нам традиционно дефицитные позиции — праворукого защитника и праворукого нападающего. В итоге остановились на словаке Мартине Штайнохе и американце Джереми Морине. 

Почему Морин и Штайнох? Оба находятся в возрасте хоккейного расцвета — им по 26 лет. Американский форвард — качественный снайпер, провел 330 матчей в АХЛ, забросил 113 шайб, отдал 117 передач, в составе сборной США был бронзовым призером чемпионата мира - 2015 в Праге, чемпионом молодежного и юношеского первенств планеты. Что касается словацкого защитника, то он адаптирован к КХЛ, отыграл 137 матчей за «Слован», знает те требования, которые предъявляет наша лига. Надеемся, что Морин — это голы, Штайнох — надежность», — цитирует Хацея Russia-Hockey.ru.

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