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Юрий Шахмурадов: Контрольные схватки определили состав сборной

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер женской сборной России по спортивной борьбе Юрий Шахмурадов заявил, что состав национальной команды полностью утвержден после контрольных поединков.

«У нашего тренерского штаба не было сомнений по спортсменкам четырех весовых категорий - кто будет выступать на чемпионате мира. Мы были уверены в Валерии Кобловой, Любови Овчаровой, Валерии Лазинской и Анастасии Братчиковой. А по итогам контрольных схваток, прошедших в пятницу, был определен окончательный состав команды. В него также включены Дарья Лексина, Стальвира Оршуш, Мария Гурова и Алена Перепелкина.

Лексина в контрольных встречах выиграла у своих конкуренток - Валерии Чепсараковой и Анжелики Ветошкиной. Оршуш убедительно победила Наталью Малышеву, а Гурова - Ирину Ологонову. Перепелкина нанесла поражение Анжеле Катаевой. Состав сборной России в целом оказался очень сбалансированным, в него вошли семь из восьми победительниц чемпионата России нынешнего года», - цитирует Шахмурадова «Р-Спорт».

Чемпионат мира пройдет во Франции в период с 21 по 26 августа.

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