Александр Медведев: Надеюсь на отмену дисквалификации Зарипова

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев выразил надежду, что дисквалификация нападающего Даниса Зарипова будет отменена.

«Очень надеюсь, что CAS примет во внимание все обстоятельства дела, историю Зарипова и примет решение в пользу Даниса. Отмена дисквалификации была бы идеальным решением. Если бы не было надежды на смягчение или полную отмену дисквалификации, думаю, Зарипов не подавал бы апелляцию в CAS. Стоит учитывать, что содержание обоих веществ в пробе Даниса было существенно ниже верхнего предела», - цитирует Медведева «Р-Спорт».

Напомним, 25 июля КХЛ объявила о дисквалификации Зарипова из-за положительной допинг-пробы, в которой были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — стимуляторы и S5 — диуретики и маскирующие агенты.