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Александр Медведев: Надеюсь на отмену дисквалификации Зарипова

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев выразил надежду, что дисквалификация нападающего Даниса Зарипова будет отменена.

«Очень надеюсь, что CAS примет во внимание все обстоятельства дела, историю Зарипова и примет решение в пользу Даниса. Отмена дисквалификации была бы идеальным решением. Если бы не было надежды на смягчение или полную отмену дисквалификации, думаю, Зарипов не подавал бы апелляцию в CAS. Стоит учитывать, что содержание обоих веществ в пробе Даниса было существенно ниже верхнего предела», - цитирует Медведева «Р-Спорт».

Напомним, 25 июля КХЛ объявила о дисквалификации Зарипова из-за положительной допинг-пробы, в которой были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — стимуляторы и S5 — диуретики и маскирующие агенты.

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