Юрий Борзаковский: Пронкин показал великолепный результат

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский прокомментировал завоевание серебряной медали Валерия Пронкина в метании молота на чемпионате мира в Лондоне.

«Валерий Пронкин – яркий пример того, какие молодые спортсмены вырастают в России. 23-летний парень показал высоченный результат на чемпионате мира. Самое главное - Пронкин вышел на пик формы именно тогда, когда это было необходимо.