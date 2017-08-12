Конор Макгрегор: Вчера я видел напуганного Мэйвезера, который провел тусклую тренировку

Чемпион UFC Конор Макгрегор – о своих целях в профессиональном спорте и поединке с американским боксером Флойдом Мэйвезером.

«В моем словаре нет такого слова, как «деньги». Я собираюсь победить. Меня не волнует гонорар. Пока я принимаю верные решения, моя жизнь обеспечена.

Думал о бое с Флойдом с того момента, как он открыл свой рот. Что я слышал от него вчера? Да ничего. Это был напуганный человек, который провел тусклую тренировку», – приводит слова Макгрегора Boxing Scene.

Напомним, спортсмены проведут встречу по правилам бокса, которая состоится 26 августа.