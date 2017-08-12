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Илья Шкуренев: В первый чемпионата мира мне не везло

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Десятиборец Илья Шкуренев посетовал, что первый день чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне сложился для него неудачно.

«Везде можно было прибавить. Не прет, не знаю, почему. Неинтересно, когда оно не прет. Но ничего, второй день у меня посильнее. Надеюсь, в субботу хоть что-нибудь сделаю - парочку личных рекордов поставлю.

О медали не думаю - как говорится, надо делать, а потом посчитают. Все решится, скорее всего, только после последней дисциплины - «полторашки».

В спринте не бежалось. Не знаю, почему. Ядро, как обычно - вышел, тыкаю его, оно перед носом падает. В высоте нормально, в длине тоже, хотя надеялся на лучшее, тренировки сулили это», - цитирует Шкуренева «Р-Спорт».

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