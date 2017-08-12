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Мутко поздравил россиян с днем физкультурника

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поздравил граждан России с Днем физкультурника.

«День физкультурника - это не только праздник профессиональных спортсменов, но и всех любителей спорта, физической культуры, тех, кто следит за собой, кто хочет, чтобы его тело было красивым; от физкультуры меняется и настроение.

 С самого детства мы прививаем любовь к физкультуре - в детском саду, школе, университете. Всех поздравляю», - цитирует Мутко ТАСС.

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