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M-1 Challenge 83. Брэндон Хэлси сразится против Михаила Рагозина

Источник:  Mix FightКомментарии

23 сентября впервые в Казани состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 83. Одним из главных боев вечера станет поединок в полутяжелом весе между экс-чемпионом Bellator Брэндоном Хэлси (США, 9-3) и Михаилом Рагозиным (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец, 8-2).

Брэндон Хэлси после ряда громких заявлений неожиданно для себя потерпел стремительное поражение в бою от Александра Шлеменко. «Шторм» реваншировал свое давнее поражение в США быстрее на 10 секунд, чем проиграл первый бой, повергнув «Быка» в нокаут мощнейшим ударом по печени. Хэлси был ошарашен и заведен одновременно и сейчас будет изо всех сил стремится подтвердить свой уровень чемпиона Bellator, сменив весовую категорию и выйдя на бой против ученика своего недавнего обидчика.

У Михаила Рагозина после успешного и зрелищного боя против Алана Биспо де Сантаны сорвалось подряд сразу два запланированных поединка, он заряжен на бой и готов выйти против любого оппонента. Сейчас ему предстоит схватка с самым титулованным соперником в своей карьере и он проходит подготовку под руководством человека, который дважды бился с американцем и знает все его сильные и слабые стороны – Александра Шлеменко .

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Брэндон Хэлси (США), 9-3 - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 8-2

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Сергей Ващенко
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