M-1 Challenge 83. Брэндон Хэлси сразится против Михаила Рагозина
23 сентября впервые в Казани состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 83. Одним из главных боев вечера станет поединок в полутяжелом весе между экс-чемпионом Bellator Брэндоном Хэлси (США, 9-3) и Михаилом Рагозиным (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец, 8-2).
Брэндон Хэлси
после ряда громких заявлений неожиданно
для себя потерпел стремительное поражение
в бою от Александра Шлеменко. «Шторм»
реваншировал свое давнее поражение в
США быстрее на 10 секунд, чем проиграл
первый бой, повергнув «Быка» в нокаут
мощнейшим ударом по печени. Хэлси был
ошарашен и заведен одновременно и сейчас
будет изо всех сил стремится подтвердить
свой уровень чемпиона Bellator, сменив
весовую категорию и выйдя на бой против
ученика своего недавнего обидчика.
У Михаила Рагозина после успешного и зрелищного боя против Алана Биспо де Сантаны сорвалось подряд сразу два запланированных поединка, он заряжен на бой и готов выйти против любого оппонента. Сейчас ему предстоит схватка с самым титулованным соперником в своей карьере и он проходит подготовку под руководством человека, который дважды бился с американцем и знает все его сильные и слабые стороны – Александра Шлеменко .
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Брэндон Хэлси (США), 9-3 - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 8-2