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Андрей Червиченко: Против ЦСКА у «Спартака» должен сыграть Селихов

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и ЦСКА.

«Из двух вратарей «Спартака» я отдаю предпочтение Селихову перед матчем с ЦСКА, я бы его выбрал. Селихов – это будущее «Спартака», он более надежный и спокойный вратарь. Ребров – импульсивный, точно оголенный нерв, это иногда нарушает равновесие защитников. Селихов же в воротах как монолит, и все спокойны.

Что касается вратарской позиции ЦСКА перед игрой со «Спартаком», сложно сказать, кто будет лучше. И Акинфеев тоже много ошибался, и в матчах со «Спартаком» тоже. Я бы в этом матче попробовал молодого Помазуна. Не думаю, что если Илье окажут такое доверие, то он ошибется так же, как в своем первом матче против «Рубина» (1:2).

5:1 в матче ЦСКА – «Спартак» вряд ли будет, но, думаю, по два мяча команды в состоянии сегодня забить. Кто-то из них победит в итоге. Тот, кто проиграет в сегодняшнем матче, серьезно отстанет от лидеров чемпионата, и вернуться в гонку будет очень тяжело. Игры между этими командами всегда убойные, но сейчас еще и очень нужны очки как «Спартаку», так и ЦСКА, чтобы подняться к лидерам. «Спартак» сейчас свежее ЦСКА, помобильнее. У «Спартака» больше возможностей для ротации состава, есть из кого выбирать», - цитирует Червиченко «Р-Спорт».

Матч

ЦСКА - Спартак

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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