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Рамиль Гулиев: 200 метров можно пробежать за 18 секунд

Источник:  ТАССКомментарии

Рамиль Гулиев прокомментировал завоевание золотой медали в беге на 200 метров на чемпионате мира в Лондоне.

- После успеха на чемпионате мира вы уже стали кумиром миллионов. Насколько эта медаль важна для вас конкретно и для всех белокожих спортсменов-спринтеров, в частности?
- Во-первых, я хочу отметить, что это первая золотая медаль  чемпионата в истории турецкой легкой атлетики, - цитирует Гулиева ТАСС - Именно поэтому она мне особенно дорога. Эта медаль является серьезнейшим достижением в моей спортивной карьере, она придаст мне больше мотивации на следующие сезоны. Думаю, это не мой потолок. Верю, что смогу побороться за олимпийскую медаль.

Если отвечать на второй вопрос, то лично я всегда верил в себя. Я знал, что это возможно. Человек сам ограничивает себя неверием в свои силы. Не должно быть так, он должен поверить в это. Возможности спортсменов беспредельны. Я верю, что ту же двухсотметровку можно пробежать и за 18 секунд. Но для этого нужен другой тренировочный подход. Но человек придет к этому с течением времени.

— Какая у вас следующая цель?
— Пробежать 200-метровку за 19,70 и установить рекорд Европы.

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