«Авангард» одолел «Давос» в рамках Кубка президента Республики Казахстан

Хоккеисты «Авангарда» нанесли поражение швейцарскому клубу «Давос» в рамках предсезонного Кубка президента Республики Казахстан.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу омского клуба.

В составе победителей точными бросками отметились Петр Хохряков, оформивший дубль, а также Евгений Медведев. Две шайбы «Давоса» на счету Энцо Корви и Дарио Симьона.

Отметим, что подопечные Андрея Скабелки выиграли два матча на турнире из пяти.