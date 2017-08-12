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«Авангард» одолел «Давос» в рамках Кубка президента Республики Казахстан

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Авангарда» нанесли поражение швейцарскому клубу «Давос» в рамках предсезонного Кубка президента Республики Казахстан.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу омского клуба.

В составе победителей точными бросками отметились Петр Хохряков, оформивший дубль, а также Евгений Медведев. Две шайбы «Давоса» на счету Энцо Корви и Дарио Симьона.

Отметим, что подопечные Андрея Скабелки выиграли два матча на турнире из пяти.

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