«Авангард» одолел «Давос» в рамках Кубка президента Республики Казахстан
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты «Авангарда» нанесли поражение швейцарскому клубу «Давос» в рамках предсезонного Кубка президента Республики Казахстан.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу омского клуба.
В составе победителей точными бросками отметились Петр Хохряков, оформивший дубль, а также Евгений Медведев. Две шайбы «Давоса» на счету Энцо Корви и Дарио Симьона.
Отметим, что подопечные Андрея Скабелки выиграли два матча на турнире из пяти.
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