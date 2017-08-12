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Роман Любимов: Из-за отсутствия игроков из НХЛ интерес к Олимпиаде не потеряется

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий ЦСКА Роман Любимов выразил мнение, что из-за отсутствия игроков из НХЛ интерес к хоккейному турниру на ОИ-2018 не упадет.

«Все хотят участвовать в Олимпиаде, только руководство НХЛ не особо желает этого. Думаю, что все сборные приедут в порядке и не захотят просто так отдавать сборной России золотые медали. Возможно, некоторые болельщики потеряют интерес к этому турниру, но не хоккеисты. Победа в Олимпийских играх - это одна из моих главных целей, также хочется одержать победу в Кубке Гагарина», - цитирует Любимова ТАСС.

Напомним, в конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в ОИ-2018.

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