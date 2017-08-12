Понтус Вернблум: Дерби - настоящая драка все 90 минут

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился ожиданиями от матча шестого тура РФПЛ против «Спартака», а также выделил в составе красно-белых нападающего Квинси Промеса.

«Это игрок очень высокого класса, и здесь дело во многом обстоит так: если другой команде удается выключить его из игры, добиться победы ей бывает гораздо легче, чем в том случае, когда Промес делает на поле что хочет. С другой стороны, ни в коем случае не собираюсь говорить, что угроза может исходить только от него, в «Спартаке» предостаточно квалифицированных футболистов.

4:0! В первом дерби на своем новом стадионе мы показали отличный футбол, порадовали армейских болельщиков, да и сами были очень собой довольны. Не думаю, что много дерби, открывавших новые стадионы, заканчивались с таким счетом.



«Да, и это добавляет нам мотивации! Тот матч не слишком нам удался, но игра была совсем не такой, как на «Открытие Арене». Преимуществом владели то мы, то они, в итоге все могло качнуться как в одну, так и в другую сторону. Мелочи, отдельные эпизоды часто решают судьбу таких поединков. Итоговый результат, конечно же, сильно расстроил, и, как я уже сказал, прямо сейчас это послужит нам хорошим стимулом, чтобы реабилитироваться. Мы понимаем, как важна для наших болельщиков первая победа в дерби на родном стадионе и сделаем все, чтобы ее добиться. Ну а вообще, памятных игр со «Спартаком» было много, всех и не упомнишь. Главное, что сохраняется даже спустя годы — ощущение сверхэмоций, когда все на взводе и буквально высекают на поле искры», - цитирует Вернблума официальный сайт ЦСКА.