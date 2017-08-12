Илья Геркус: В текущем сезоне «Локомотив» продал самое большее количество абонементов за последние пять лет

Президент «Локомотива» Илья Геркус поведал о темпе продаж абонементов на домашние матчи команды.

«Динамика в росте количества зрителей на трибунах есть, она сильно положительная. На сегодняшний день мы продали абонементов больше, чем за предыдущие четыре года, это самое большое количество проданных абонементов за последние пять лет. Но хочется больше, и продажи еще продолжаются», - цитирует Геркуса ТАСС.

Напомним, в прошлом сезоне средняя посещаемость матчей «Локомотива» составляла 10500 человек.