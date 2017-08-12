Владимир Воробьев: Спасибо болельщикам за поддержку

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил позитивный микроклимат в команде.

«Мы переживаем непростое время, спасибо вам, что оказываете поддержку. Непросто, но это наш хоккей. Тяжело, трудно, но очень интересно. Будем биться и стараться, чтобы не подвести вас.

Мне нравится микроклимат, назвал бы нашу команду сплавом молодости и опыта. У нас много ветеранов, которые должны помогать тренерскому штабу и молодым хоккеистам. Мне нравится обстановка и отношение к делу. Думаю, что у нас все получится», - цитирует Воробьева официальный сайт «Динамо».