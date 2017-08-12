«Фенербахче» объявит об аренде Жулиано в понедельник

Как сообщает Fanatik, переход полузащитника «Зенита» Жулиано на правах аренды в «Фенербахче» состоится 14 августа.

По информации источника, турецкий клуб заплатит за аренду бразильца 1 миллион евро, также в арендном соглашении предусмотрена опция выкупа прав на игрока за 6 миллионов евро. О сделке будет объявлено в понедельник.

Напомним, в «Зенит» 26-летний футболист перешел из «Гремио» за 7 миллионов евро в 2016 году. За это время он провел 30 матчей в РФПЛ, забил восемь голов и отдал семь передач. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми действует до конца сезона-2019/20.