Соперник российского бойца по турниру UFC Fight Nights 115 попался на допинге
Бразильский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Рожерио де Лима попался на употреблении допинга и снят с турнира UFC Fight Nights 115, который состоится 2 сентября в Роттердаме (Голландия).
Его соперником
должен был стать россиянин Сапарбек
Сафаров. На данный момент UFC ищут
соперника, который выйдет на коротком
уведомлении и примет бой с российским
полутяжеловесом.
Напомним, Сафаров провел в UFC один поединок и проиграл его техническим нокаутом Жану Вилланте во втором раунде. Всего за свою карьеру в ММА россиянин провел девять боев, из которых выиграл восемь.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически