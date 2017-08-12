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Соперник российского бойца по турниру UFC Fight Nights 115 попался на допинге

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бразильский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Рожерио де Лима попался на употреблении допинга и снят с турнира UFC Fight Nights 115, который состоится 2 сентября в Роттердаме (Голландия).

Его соперником должен был стать россиянин Сапарбек Сафаров. На данный момент UFC ищут соперника, который выйдет на коротком уведомлении и примет бой с российским полутяжеловесом.

Напомним, Сафаров провел в UFC один поединок и проиграл его техническим нокаутом Жану Вилланте во втором раунде. Всего за свою карьеру в ММА россиянин провел девять боев, из которых выиграл восемь.

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