Соперник российского бойца по турниру UFC Fight Nights 115 попался на допинге

Бразильский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Рожерио де Лима попался на употреблении допинга и снят с турнира UFC Fight Nights 115, который состоится 2 сентября в Роттердаме (Голландия).

Его соперником должен был стать россиянин Сапарбек Сафаров. На данный момент UFC ищут соперника, который выйдет на коротком уведомлении и примет бой с российским полутяжеловесом.



Напомним, Сафаров провел в UFC один поединок и проиграл его техническим нокаутом Жану Вилланте во втором раунде. Всего за свою карьеру в ММА россиянин провел девять боев, из которых выиграл восемь.