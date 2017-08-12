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Коста начал судебное разбирательство с «Челси»

Источник:  RT на русскомКомментарии

Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста начал судебное разбирательство с клубом, сообщает RT.

Спор между клубом и испанским футболистом является юридическим вопросом, однако подробности пока не приводятся.

Коста выступает за «Челси» с 2014 года, провел 111 матчей и забил 55 мячей.

Ранее агент Косты сообщил, что футболист намерен покинуть состав действующего чемпиона Англии из-за разногласий с главным тренером Антонио Конте.

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