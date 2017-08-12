Коста начал судебное разбирательство с «Челси»
Источник: RT на русскомКомментарии
Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста начал судебное разбирательство с клубом, сообщает RT.
Спор между клубом и испанским футболистом является юридическим вопросом, однако подробности пока не приводятся.
Коста выступает за «Челси» с 2014 года, провел 111 матчей и забил 55 мячей.
Ранее агент Косты сообщил, что футболист намерен покинуть состав действующего чемпиона Англии из-за разногласий с главным тренером Антонио Конте.
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