Илья Шкуренев снялся с чемпионата мира

Российский десятиборец Илья Шкуренев, выступающий на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, снялся с турнира по причине травмы.

Спортсмен получил повреждение после падения во время забега, не смог финишировать и принял решение сняться с соревнований.

«Шкуренев снялся с соревнований. Сейчас мы находимся у врача», - цитирует ТАСС официального представителя нейтральных спортсменов Елену Орлову.