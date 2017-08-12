Сергей Желанов: Причиной травмы Шкуренева стало отсутствие личного врача

Старший тренер сборной России в группе многоборья Сергей Желанов выразил мнение, что причиной травмы десятиборца Ильи Шкуренева на чемпионате мира в Лондоне стало отсутствие личного врача.

«Очень обидно, что так произошло. Как я понимаю, Илья повредил заднюю поверхность бедра. К сожалению, Шкуреневу пришлось ехать в Лондон без врача и массажиста. А десятиборье - это особая дисциплина, сопряженная с большими нагрузками, здесь надо очень качественно восстанавливаться в перерыве между видами. Но он вынужден был поехать один, и так вот все неудачно получилось», - цитирует Желанова ТАСС.

Напомним, спортсмен получил повреждение после падения во время забега, не смог финишировать и принял решение сняться с соревнований.