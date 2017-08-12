«Уфа» – «Ростов»: Калачев остался в запасе гостей
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стал известен состав «Ростова» на матч 6-го тура РФПЛ против «Уфы».
На поле стадиона «Нефтяник» желто-синие выйдут в следующем составе:
Песьяков, Паршивлюк, Бобен, Юсупов, Ингасон, Думбия, Майер, Дядюн, Мевля, Гацкан, Устинов
Запасные: Абаев, Гошев, Калачев, Эзатолахи, Киреев, Зуев, Шомуродов, Могилевец, Байрамян, Кинтеро
Напомним, что матч «Уфа» - «Ростов» начнется в 15:00 (мск).
Матч
Место и дата
12 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически