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«Уфа» – «Ростов»: Калачев остался в запасе гостей

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известен состав «Ростова» на матч 6-го тура РФПЛ против «Уфы».

На поле стадиона «Нефтяник» желто-синие выйдут в следующем составе:

Песьяков, Паршивлюк, Бобен, Юсупов, Ингасон, Думбия, Майер, Дядюн, Мевля, Гацкан, Устинов

Запасные: Абаев, Гошев, Калачев, Эзатолахи, Киреев, Зуев, Шомуродов, Могилевец, Байрамян, Кинтеро

Напомним, что матч «Уфа» - «Ростов» начнется в 15:00 (мск).

Матч

Уфа - Ростов

Место и дата

12 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

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