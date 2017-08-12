Зидан продлил контракт с «Реалом» до 2020 года

Зинедин Зидан: Сколько бы я стоил на сегодняшнем трансферном рынке? Думаю, очень мало

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами перед игрой против «Барселоны» за Суперкубок Испании.