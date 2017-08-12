Зидан продлил контракт с «Реалом» до 2020 года
Источник: RT на русскомКомментарии
Как сообщает RT со ссылкой на AS, наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан продлил контракт с клубом.
Согласно источнику, срок нового соглашения рассчитан до 2020 года, а заработная плата специалиста выросла с 4,35 млн евро до 8 млн евро.
Напомним, Зидан встал у руля «сливочных» в 2016 году. За это время тренер выиграл вместе с командой Лигу чемпионов (2 раза), а также чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА (2) и клубный чемпионат мира (2).
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