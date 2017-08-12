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Владимир Воробьев: К концу Кубка мэра «Динамо» определится с составом

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев заявил, что к последнему матчу Кубка мэра тренерский штаб окончательно определится с составом.

«Мы проверяем всех новичков, разные сочетания. Думаю, и на Кубке мэра попробуем разных игроков. К последней игре мы определимся с составом, который начнет старт сезона

Идет подготовка к чемпионату, так что мы все проверяем: молодых ребят, игру «три на три», игру в неравных составах. Результат отрицательный, но содержанием игры моментами я доволен», - цитирует Воробьева ТАСС.

Кубок мэра пройдет в Москве с 15 по 18 августа. В турнире примут участие столичные «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, а также подмосковный «Витязь».

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