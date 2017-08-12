Федор Щербаченко: Каррера и Гончаренко не в оптимальной психологической форме

Бывший главный тренер саранской «Мордовии» Федор Щербаченко поделился ожиданиями от матча шестого тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Обе команды, в общем-то, сохранили перед этой встречей хороший потенциал. Ни ЦСКА, ни «Спартак» в прошлом туре сильно не выложились, далеко не летали и плохими результатами не огорчены. Мне кажется, сейчас форму набрали уже практически все, спадов в игре и усечений в составах не будет, на поле выйдут все сильнейшие. Про «Янг Бойз» «армейцы» вспоминать по ходу дерби не должны. Думаю, нолей мы не увидим, я бы поставил на результативную ничью – например, на 2:2.

Что касается самой структуры игры, то это будет хорошая проверка обороны ЦСКА быстрыми, напористыми и индивидуально сильными спартаковскими нападающими. У «армейцев» может быть небольшое преимущество при стандартах, но острее, как мне кажется, будет атаковать «Спартак». В средней линии, на мой взгляд, небольшое преимущество будет у ЦСКА: Головин, Дзагоев, Вернблум и подключения в атаку Фернандеса доставят «Спартаку» неудобства.

Оба главных тренера команд на сегодняшний день находятся не в оптимальной психологической форме, что также может отразиться на игре через неправильные замены или тактику. И Гончаренко, и Каррера, скажем так, в непривычной ситуации: у них есть неудовлетворённость результатом, отсюда и неудовлетворенность игрой. Поражение сильно ударит по проигравшей команде: руководство и болельщики, конечно, продолжат ее поддерживать, но также будет много и негативных комментариев. Может быть, чисто психологически я пожелал бы сыграть как минимум вничью Гончаренко, поскольку с ним я знаком, а с Каррерой – нет», - цитирует Щербаченко «Евро-Футбол».