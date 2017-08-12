Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уотфорд- : -Ливерпуль
Футбол  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Уфа- : -Ростов
Футбол  Анжи- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Федор Щербаченко: Каррера и Гончаренко не в оптимальной психологической форме

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший главный тренер саранской «Мордовии» Федор Щербаченко поделился ожиданиями от матча шестого тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Обе команды, в общем-то, сохранили перед этой встречей хороший потенциал. Ни ЦСКА, ни «Спартак» в прошлом туре сильно не выложились, далеко не летали и плохими результатами не огорчены. Мне кажется, сейчас форму набрали уже практически все, спадов в игре и усечений в составах не будет, на поле выйдут все сильнейшие. Про «Янг Бойз» «армейцы» вспоминать по ходу дерби не должны. Думаю, нолей мы не увидим, я бы поставил на результативную ничью – например, на 2:2.

Что касается самой структуры игры, то это будет хорошая проверка обороны ЦСКА быстрыми, напористыми и индивидуально сильными спартаковскими нападающими. У «армейцев» может быть небольшое преимущество при стандартах, но острее, как мне кажется, будет атаковать «Спартак». В средней линии, на мой взгляд, небольшое преимущество будет у ЦСКА: Головин, Дзагоев, Вернблум и подключения в атаку Фернандеса доставят «Спартаку» неудобства.

Оба главных тренера команд на сегодняшний день находятся не в оптимальной психологической форме, что также может отразиться на игре через неправильные замены или тактику. И Гончаренко, и Каррера, скажем так, в непривычной ситуации: у них есть неудовлетворённость результатом, отсюда и неудовлетворенность игрой. Поражение сильно ударит по проигравшей команде: руководство и болельщики, конечно, продолжат ее поддерживать, но также будет много и негативных комментариев. Может быть, чисто психологически я пожелал бы сыграть как минимум вничью Гончаренко, поскольку с ним я знаком, а с Каррерой – нет», - цитирует Щербаченко «Евро-Футбол».

Матч

ЦСКА - Спартак

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Денис Бояринцев: Каррера ставит играть тех игроков, кто использует свой шанс на тренировкахБывший полузащитник «Спартака» и тренер «Носты» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча шестого тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».Денис Бояринцев: «Спартак» справится с проблемамиБывший полузащитник «Спартака» и тренер «Носты» Денис Бояринцев поделился впечатлениями от старта красно-белых в текущем сезоне.Болельщики признали Пашалича лучшим игроком «Спартака» в матче с «Арсеналом»На сайте объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия» подведены итоги голосования среди поклонников красно-белых, которым было предложено назвать лучшего футболиста команды в домашнем матче 5-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0).«Уфа» – «Ростов»: Калачев остался в запасе гостейСтал известен состав «Ростова» на матч 6-го тура РФПЛ против «Уфы».«Фенербахче» объявит об аренде Жулиано в понедельникКак сообщает Fanatik, переход полузащитника «Зенита» Жулиано на правах аренды в «Фенербахче» состоится 14 августа.
Бокс
Поединок Макгрегора и Мэйвезера покажет «Первый канал»
MMA
Соперник российского бойца по турниру UFC Fight Nights 115 попался на допинге
Футбол
«Фенербахче» объявит об аренде Жулиано в понедельник
Футбол
«МЮ» обозначил свою позицию по трансферу Бэйла
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренковсе новости
Фёдор Щербаченко
Фёдор Щербаченковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости