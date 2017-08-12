Болельщики признали Пашалича лучшим игроком «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Источник: «Фратрия»Комментарии
На сайте объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия» подведены итоги голосования среди поклонников красно-белых, которым было предложено назвать лучшего футболиста команды в домашнем матче 5-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0).
Первое место занял новичок столичного клуба полузащитник Марио Пашалич, набравший 148 голосов.
Вторым стал нападающий Зе Луиш (147). Замкнул тройку хавбек Квинси Промес (135).
Сегодня команда Массимо Карреры в 6-м туре встретится в гостях с ЦСКА.
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