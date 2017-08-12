Болельщики признали Пашалича лучшим игроком «Спартака» в матче с «Арсеналом»

читайте также

Денис Бояринцев: Каррера ставит играть тех игроков, кто использует свой шанс на тренировках Бывший полузащитник «Спартака» и тренер «Носты» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча шестого тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Денис Бояринцев: «Спартак» справится с проблемами Бывший полузащитник «Спартака» и тренер «Носты» Денис Бояринцев поделился впечатлениями от старта красно-белых в текущем сезоне.

Федор Щербаченко: Каррера и Гончаренко не в оптимальной психологической форме Бывший главный тренер саранской «Мордовии» Федор Щербаченко поделился ожиданиями от матча шестого тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Уфа» – «Ростов»: Калачев остался в запасе гостей Стал известен состав «Ростова» на матч 6-го тура РФПЛ против «Уфы».