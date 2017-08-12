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Денис Бояринцев: «Спартак» справится с проблемами

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и тренер «Носты» Денис Бояринцев поделился впечатлениями от старта красно-белых в текущем сезоне.

– Как оцените старт «Спартака» в чемпионате?
– После чемпионства спрос с команды всегда вдвойне, поэтому, можно сказать, красно-белые стартовали неудачно, - цитирует Бояринцева «Евро-Футбол» - Такое ощутимое поражение от «Зенита», и такой счет, а ведь питерцы - один из конкурентов в борьбе за чемпионство в текущем сезоне - все это оставляет вопросы. Но в целом рано делать серьезные выводы, думаю, команда выйдет из этого состояния, впереди Лига чемпионов, у клуба опытный тренерский штаб, поэтому у «Спартака» все будет хорошо.

– Есть мнение, что такой старт связан с попыткой Карреры вывести команду на пик формы к Лиге чемпионов...
– Сложно сказать, может быть Массимо Каррера смотрит так дальновидно, но чемпионат сбрасывать со счетов тоже нельзя. Время покажет, но я не думаю, что он предпочитает поражения в чемпионате победам в Лиге чемпионов. По этой причине мне сложно согласиться с подобным мнением, в чемпионате тоже нужно набирать важные очки.

– В чем причина такого старта? Иногда складывается впечатление, что команда не совсем готова даже физически.
– Той легкости, что была в прошлом сезоне, сейчас нет. Но, повторюсь, это год после чемпионства, он всегда сложный. И к команде уже отношение как к чемпиону, и настрой у футболистов совсем другой... Подтверждать статус всегда сложно. А в каком состоянии «Спартак» будет в этом сезоне покажут ближайшие матчи - это как раз матч с ЦСКА, да и еврокубки уже близко. Чтобы оценить - получилась у Карреры предсезонная подготовка или нет - нужно немного подождать. Понять его мысли сможем только со временем.

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